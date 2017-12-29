مسؤول فی الخارجیة یؤكد اهمیة استقطاب السیاح الاجانب فی تحقیق العوائد الوطنیة

اهواز / 29 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
اكد مساعد وزیر الخارجیة للشؤون القنصلیة والبرلمانیة والرعایا الایرانیین فی الخارج حسن قشقاوی، اهمیة استقطاب السیاح الاجانب فی تحقیق العوائد الوطنیة.

وفی تصریحات ادلي بها قشقاوی خلال مراسم افتتاح مكتب منح تاشیرات الدخول فی مطار اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ایران الخمیس قال، ان العائد المتحقق من اجتذاب سائح اجنبی واحد هو علي الاقل 1350 دولارا ای ما یعادل ثمن 25 برمیلا من النفط، وهو الامر الذی یشیر الي اهمیة صناعة السیاحة وتوفیر فرص العمل.
واضاف، ان استخراج برمیل واحد من النفط یكلف 7 الي 8 دولارات ولو قمنا بتوظیف 8 بالمائة من عوائد السیاحة فی هذا القطاع، ستشهد صناعة السیاحة فی البلاد تحولا وسیقل اعتمادنا علي عوائد النفط بشكل كبیر.
وفی جانب اخر من حدیثه اكد ان فتح مكتب منح تاشیرات الدخول فی مطار اهواز یعد خطوة مهمة علي صعید تطویر السیاحة فی محافظة خوزستان.
واشار الي امكانیة منح تاشیرات الدخول بصورة الكترونیة فی مطار اهواز لرعایا 180 دولة بالعالم فی غضون نصف ساعة ولفترة اقامة 90 یوما.
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اقتصاد

قشقاوی

السیاحة

عوائد وطنیة

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مسؤول فی الخارجیة یؤكد اهمیة استقطاب السیاح الاجانب فی تحقیق العوائد الوطنیة

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