لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

طهران / 29 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
صرح رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني علي لاريجاني، الخميس، أن العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية التي واجهته، مؤكدا ضرورة الا تقتصر العلاقات بين ايران والعراق علي المجال السياسي والامني بل من الضروري ايضا تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال استقباله يوم امس الخميس في طهران وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبد الرضا عبطان، اشار لاريجاني الي التعاون الايجابي القائم بين ايران والعراق، مؤكدا بان هذا التعاون يجب ان لا يقتصر علي المجالات السياسية والامنية بل ينبغي ان يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والرياضية ايضا.
واعرب رئيس مجلس الشوري الاسلامي عن اعتقاده بأن العراق إجتاز المضيق في المجال الأمني، قائلا ان خلق حالة الوفاق السياسي يعد من الأمور الضرورية والقضايا الهامة في العراق ليتمكن من تحصين نفسه أمام مغامرات الدول الأخري.
بدوره أشاد وزير الرياضة والشباب العراقي بالدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية الي الحكومة والشعب العراقي، معتبرا ان التوجه الايجابي الايراني في دعم العراق وفر الأرضية للانتصار علي تنظيم داعش الارهابي.
ورأي الوزير العراقي ان قطاع الرياضة يعتبر من المجالات المتاحة لتطوير التعاون والعلاقات بين البلدين حيث ينبغي إيلاء هذا الجانب مزيدا من الاهتمام لأن الرياضة اليوم تعد من أفضل الوسائل لمحاربة الارهاب والمخدرات والمشاكل الاجتماعية .
واشار الي تقدم العراق في المجال الرياضي علي مستوي المنطقة وقال، ان استثمارات جيدة قد اجريت لتعزيز البنية التحتية الرياضية وفي هذا المجال تدعو الحكومة العراقية لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية.
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لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

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