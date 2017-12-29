قائد عسكری باكستانی: حدودنا مع ایران ستتحول الي حدود سلام وصداقة

اسلام اباج / 29 كانون الاول * دیسمبر /ارنا-
أكد المتحدث باسم الجیش الباكستانی الجنرال آصف غفور بان حدود بلاده مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ستتحول الي منطقة وحدود سلام وصداقة بالمعني الحقیقی.

وقال الجنرال غفور فی مؤتمره الصحفی مع وسائل الاعلام المحلیة الباكستانیة الخمیس، فی مدینة راولبندی، ان الاجراءات الثنائیة جاریة لتعزیز الحدود بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وباكستان وتحویلها الي حدود سلام وصداقة بالمعني الحقیقی للكلمة.
واضاف، انه سیتم فتح معابر حدودیة جدیدة بین ایران وباكستان لتسهیل تنقل الزوار وسكان المناطق الحدودیة.
وفی جانب اخر من تصریحه وفی الرد علي اتهامات امیركا بان هنالك ملاذات آمنة للارهابیین فی باكستان قال، لیس هنالك ای ملاذ منظم فی هذا البلد للتنظیمات الارهابیة وغیر القانونیة، ولقد قامت باكستان بالكثیر من الاجراءات ضد الارهابیین.
واضاف، ان المساعدات التی تلقتها باكستان من امیركا تم توظیفها لمكافحة القاعدة وان لم تساعد باكستان الولایات المتحدة وافغانستان فی هذا المجال فانهما لن یستطیعا ابدا دحر القاعدة.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

الجنرال آصف غفور

افغانستان واميركا

القاعدة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

قائد عسكری باكستانی: حدودنا مع ایران ستتحول الي حدود سلام وصداقة

معظم المشاهدات

السفير الايراني في روسيا: طهران تسعي من اجل الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة

خلال لقائه بوغدانوف

السفير الايراني في روسيا: طهران تسعي من اجل الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة

قاسمي يدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

قاسمي يدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

جهانغيري: ايران تحظي بمكانة جيدة في المنطقة والعالم

جهانغيري: ايران تحظي بمكانة جيدة في المنطقة والعالم

لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

لاريجاني: العراق إجتاز مضيق الأزمات الأمنية

ایران تدین بشدة الهجوم الارهابی علي مركز ثقافی ووكالة انباء فی افغانستان

ایران تدین بشدة الهجوم الارهابی علي مركز ثقافی ووكالة انباء فی افغانستان

أحدث الأخبار

سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

سفير ايران يلتقي رئيس المجلس الوطني الاذربيجاني

إستراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران

مساعد وزير الخارجية:

إستراتيجية الخارجية قائمة علي إلغاء تأشيرات الدخول الي ايران

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين الهجوم الارهابي علي وكالة انباء في افغانستان

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية يدين الهجوم الارهابي علي وكالة انباء في افغانستان

سرعة نمو إنتاج الصلب في ايران تفوق المعدل العالمي أربع مرات

سرعة نمو إنتاج الصلب في ايران تفوق المعدل العالمي أربع مرات

لاريجاني يشيد بالمصارع "علي کريمي" وأعضاء المنتخب الإيراني لرفع الأثقال

لاريجاني يشيد بالمصارع "علي کريمي" وأعضاء المنتخب الإيراني لرفع الأثقال

موضوعات مرتبط