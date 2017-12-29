قائد عسكری باكستانی: حدودنا مع ایران ستتحول الي حدود سلام وصداقة

وقال الجنرال غفور فی مؤتمره الصحفی مع وسائل الاعلام المحلیة الباكستانیة الخمیس، فی مدینة راولبندی، ان الاجراءات الثنائیة جاریة لتعزیز الحدود بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وباكستان وتحویلها الي حدود سلام وصداقة بالمعني الحقیقی للكلمة.

واضاف، انه سیتم فتح معابر حدودیة جدیدة بین ایران وباكستان لتسهیل تنقل الزوار وسكان المناطق الحدودیة.

وفی جانب اخر من تصریحه وفی الرد علي اتهامات امیركا بان هنالك ملاذات آمنة للارهابیین فی باكستان قال، لیس هنالك ای ملاذ منظم فی هذا البلد للتنظیمات الارهابیة وغیر القانونیة، ولقد قامت باكستان بالكثیر من الاجراءات ضد الارهابیین.

واضاف، ان المساعدات التی تلقتها باكستان من امیركا تم توظیفها لمكافحة القاعدة وان لم تساعد باكستان الولایات المتحدة وافغانستان فی هذا المجال فانهما لن یستطیعا ابدا دحر القاعدة.

انتهي ** 2342

