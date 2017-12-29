السفير الايراني في روسيا: طهران تسعي من اجل الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة

وبحث سنائي وبوغدانوف خلال اللقاء الذي جري اليوم الخميس في موسكو حول العلاقات بين ايران وروسيا وتطورات منطقة الشرق الاوسط والازمة السورية واليمنية .

واشار سنائي الي مسيرة نمو العلاقات بين البلدين مؤكدا ان ايران تسعي الي الحوار وارساء الاستقرار بالمنطقة، وان الاوضاع الحساسة للمنطقة تستلزم توسيع نطاق المشاورات الدبلوماسية الثنائية والاقليمية .

ونوه الي مواقف المسؤولين الايرانيين ازاء الازمتين السورية واليمنية وقال ان استمرار هذه الازمات والصراعات لا يخدم مصلحة احد وان لم تتم تسوية هذه القضايا بالتشاور وتبادل الافكار بين دول المنطقة فان الاخرين سيطمعون بهذه المنطقة .

ولفت الي ان المواقف الاخيرة للادارة الاميركية في الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني قد وحدت الدول الاسلامية في مواجهة السياسات الاميركية .

من جانبه اشار مساعد وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء الي الظروف الحساسة للشرق الاوسط مؤكدا ضرورة مواصلة المشاورات بين البلدين وقال ان مؤتمر الحوار الوطني السوري سيعقد في سوتشي اواخر يناير/كانون الثاني المقبل وان الدول الضامنة في مباحثات استانا ستسبق المؤتمر بعقد لقاء تشاوري.

واعتبر بوغدانوف بان اوضاع اليمن قد تعقدت عقب مقتل علي عبدالله صالح، مؤكدا في نفس الوقت انه لا حل عسكريا للازمة اليمنية بل ان التسوية رهن بالخيار السياسي والحوار اليمني.

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