الناطق باسم الخارجية الاذربيجانية:

العلاقات الايرانية الاذربيجانية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العام 2017

باكو/28 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا – اعتبر 'حكمت حاجي اوف' الناطق باسم وزارة الخارجية في جمهورية اذربيجان، العام 2017 بانه كان مهما بالنسبة للعلاقات بين بلاد والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال حاجي اوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بحضور صحفيين محليين واجانب، ان الزيارات المتبادلة التي قام بها رؤساء البلدين ولقاءاتهما علي هامش المؤتمرات الدولية كان مؤثرة في تنشيط العلاقات بين طهران وباكو.
واضاف، ان الخطوات المتخذة وتوقيع الوثائق والزيارات المتبادلة خلال العام الحالي قد ساعدت في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وجمهورية اذربيجان.
وقال حاجي اوف، ان العلاقات بين الدول المطلة علي بحر قزوين مبنية علي التعاون المفيد المتبادل ومبدا المساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كل للاخر وحسن الجوار والصداقة.
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بحر قزوين

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العلاقات الايرانية الاذربيجانية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العام 2017

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العلاقات الايرانية الاذربيجانية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العام 2017

الناطق باسم الخارجية الاذربيجانية:

العلاقات الايرانية الاذربيجانية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العام 2017

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