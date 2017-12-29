العلاقات الايرانية الاذربيجانية شهدت نشاطا ملحوظا خلال العام 2017

وقال حاجي اوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بحضور صحفيين محليين واجانب، ان الزيارات المتبادلة التي قام بها رؤساء البلدين ولقاءاتهما علي هامش المؤتمرات الدولية كان مؤثرة في تنشيط العلاقات بين طهران وباكو.

واضاف، ان الخطوات المتخذة وتوقيع الوثائق والزيارات المتبادلة خلال العام الحالي قد ساعدت في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وجمهورية اذربيجان.

وقال حاجي اوف، ان العلاقات بين الدول المطلة علي بحر قزوين مبنية علي التعاون المفيد المتبادل ومبدا المساواة في الحقوق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كل للاخر وحسن الجوار والصداقة.

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