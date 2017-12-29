ازدياد عدد السياح الاجانب لمحافظة يزد وسط ايران بنسبة 34%

وقال 'نصيري' في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' اليوم الخميس ان عدد الوافدين الي محافظة يزد (وسط ايران) خلال هذه الفترة المذكورة بلغ 96 الفا و 300 سائح من مختلف الجنسيات واغلبهم من الدول الاوربية ومنها فرنسا و المانيا وايطاليا واسبانيا وهولندا.

واوضح بان 113 الفا و 500 سائح اجنبي زاروا محافظة يزد العام الماضي من ضمنهم 73 الفا خلال الاشهر التسعة الاولي من العام.

ونوه الي وجود الكثير من الاثار والمعالم التاريخية والثقافقية في محافظة يزد وقال، ان 5 من هذه الاثار قد ادرجت ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو.

انتهي**م م** 2342

