جهانغيري: المناجم من الامكانيات المهمة لتحقيق الاقتصاد المقاوم

وفي كلمة له اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح مشروعين وطنيين للمناجم في منجم 'سنكان' لخامات الحديد بمنطقة 'خواف' شرق ايران، قال جهانغيري، ان الحكومة اولت اهتماما كبيرا لقطاع المناجم مما ادي الي تفعيل جزء كبير منها، معتبرا منجم سنكان لخامات الحديد من أكبر المناجم في العالم وانه تم اتخاذ اجراءات مهمة لتطويره.

واشار 'جهانغيري' الي اعلان قائد الثورة الاسلامية الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، مضيفا أن هناك تفهما بأن السبيل الوحيد للخروج من التحديات القائمة هو الاستفادة من الامكانيات الموجودة في البلاد.

من جانبه قال 'محمد شريعتمداري ' وزيرالصناعة والمناجم والتجارة الايراني خلال المراسم ان من اهداف الحكومة زيادة صادرات الصناعات المنجمية عن طريق زيادة انتاج خامات الحديد والصلب والحديد الاسفنجي .

واعتبر شريعتمداري زيادة صادرات البلاد من الصناعات المنجمية والصلب بمقدار 15 مليون طن من الاهداف المهمة للحكومة، موضحا بان تطوير البنية التحتية المنجمية في البلاد بحاجة الي استثمارات تقدر بـ 14.5 مليار دولار.

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