ايران وباكستان تتفقان علي تنظيم دوريات جوية في الحدود المشتركة

وافادت وسائل اعلام محلية باكستانية اليوم الخميس نقلا عن مصادر موثقة بان مسؤولي الامن والشرطة في البلدين قد ناقشا في اجتماع مشترك لهم في مدينة تفتان الحدودية احدث الاوضاع الامنية في الحدود.

وتوصل الجانبان في هذا الاجتماع الي اتفاق مشترك لتطوير التعاون المشترك بغية الحيلولة دون تنقل الجماعات الارهابية والاشرار في الحدود المشتركة بين البلدين وتعزيز امن الحدود.

واتفق الجانبان علي تنظيم دوريات جوية مشتركة في الحدود باستخدام المروحيات بهدف التصدي بصورة اوسع للاشرار والارهابيين.

ووفقا للتقارير الواردة في وسائل الاعلام الباكستانية فقد تم الاتفاق في مرحلة اولي علي اطلاق دوريات جوية مشتركة في المناطق الحدودية رقم 72 الي 131 .

يذكر ان الحدود المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباكستان تبلغ 909 كم .

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