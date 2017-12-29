امير عبداللهيان: القدس جزء لا يتجزأ من ارض فلسطين

وخلال استقباله السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، اليوم الخميس، اشار امير عبداللهيان الي تطورات المنطقة وقال ان التصريحات غير الموزونة لترامب استقطبت من جديد انظار كل العالم الي فلسطين والقدس الشريف .

واضاف انه علي ترامب ان يتراجع عن موقفه لان القدس جزء لا يتجزأ من فلسطين وعاصمتها الابدية .

ونوه الي الاتهامات الكاذبة للسعوديين حول اطلاق صاروخ ايراني من قبل اليمنيين علي الرياض وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد علي ارسال المساعدات الانسانية الي اليمن وتعتبر الخيار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الازمة في هذا البلد .

وتطرق الي انشاء اميركا قواعد عسكرية لها في سوريا وقال ان اميركا تتابع اهدافها واهداف الكيان الصهيوني الشريرة في سوريا بذريعة دعم الاكراد .

بدوره اشاد السفير الفلسطيني بدعم ايران المؤثر لقضية فلسطين، معتبرا ان اميركا كشفت عن وجهها الحقيقي وان ترامب انما ينفذ فقط مطالب ومآرب الكيان الصهيوني.

واكد الزواوي ضرورة الحفاظ علي وحدة العالم الاسلامي.

انتهي ** 2342

