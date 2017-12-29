مديرعام منظمة الصناعات المنجمية الايرانية:

زيادة احتياطي المواد المنجمية في سنكان شرق ايران بمقدار 200 مليون طن

كناباد/28 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – اعلن 'مهدي كرباسيان' مديرعام منظمة الصناعات المنجمية الايرانية عن ازداد احتياطي المواد المنجمية في مجمع سنكان في منطقة 'خواف' شرق ايران بمقدار200 مليون طن اثر الاكتشافات الجديدة التي تمت في المنجم ومن غير المستبعد ان يبلغ الرقم 300 مليون طن.

وقال كرباسيان اليوم الخميس في مراسم افتتاح مشروعين منجميين وطنيين للمعادن في مجمع 'سنكان' لخامات الحديد ان 23% من الصلب المنتج في البلاد يتم استخراجه من مناجم سنكان التي يعمل فيها ما يقارب أربعة آلاف شخص بشكل مباشر وثمانية آلاف اخرين بشكل غير مباشر.
من جانبه قال 'احمد نكهبان سلامي' ممثل اهالي مدينة خواف ورشتخوار في مجلس الشوري الاسلامي، لقد اتخذت خطوات جيدة خلال السنوات الاخيرة في مجال استخراج المعادن في منطقة سنكان في خواف ونأمل ان يتم افتتاح مشاريع منجمية جديدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي فيها.
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اقتصاد

مجمع سنكان لخام الحديد

المواد المنجمية

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زيادة احتياطي المواد المنجمية في سنكان شرق ايران بمقدار 200 مليون طن

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