زيادة احتياطي المواد المنجمية في سنكان شرق ايران بمقدار 200 مليون طن

وقال كرباسيان اليوم الخميس في مراسم افتتاح مشروعين منجميين وطنيين للمعادن في مجمع 'سنكان' لخامات الحديد ان 23% من الصلب المنتج في البلاد يتم استخراجه من مناجم سنكان التي يعمل فيها ما يقارب أربعة آلاف شخص بشكل مباشر وثمانية آلاف اخرين بشكل غير مباشر.

من جانبه قال 'احمد نكهبان سلامي' ممثل اهالي مدينة خواف ورشتخوار في مجلس الشوري الاسلامي، لقد اتخذت خطوات جيدة خلال السنوات الاخيرة في مجال استخراج المعادن في منطقة سنكان في خواف ونأمل ان يتم افتتاح مشاريع منجمية جديدة لتعزيز الازدهار الاقتصادي فيها.

انتهي**م م** 2342

