طلاب في الكيان الصهيوني: لن نخدم في جيش الاحتلال

وكتب الطلاب في رسالتهم التي نشرتها صحيفة 'يدعوت احرنوت' 'إن الجيش ينفذ سياسة حكومية عنصرية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتطبق قانونا واحدا علي الإسرائيليين وآخر علي الفلسطينيين المقيمين علي الأرض نفسها، لذلك قررنا عدم المشاركة في احتلال وقمع الشعب الفلسطيني، الذي يفصل البشر الي معسكرين معاديين. الوضع 'المؤقت' يتواصل منذ 50 عاما ونحن لن نواصل دعمه'.

ويشير الطلاب في رسالتهم بإصبع الاتهام إلي الحكومة الصهيونية، التي يقولون إنها تنشغل في تحريض المجتمع الصهيوني علي الفلسطينيين والعرب في 'إسرائيل'.

و يشير الطلاب إلي تصريحات وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان ضد العرب في الكيان الصهيوني بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وكتبوا 'ان شعبا بأكمله يخضع لتحريض مؤسسي وموجه ضد الفلسطينيين علي جانبي الخط الاخضر ونحن هنا - شباب وشابات في سن التجنيد من مختلف انحاء البلاد، ومن خلفيات اجتماعية مختلفة - نرفض الثقة بنظام التحريض والمشاركة في ذراع القمع والاحتلال الحكومي'.

وتلقي المبادرون الي هذه الرسالة الدعم والتوجيه من المبادرين الي رسائل الرفض السابقة، ومن بين هؤلاء المبادرون الي رسالة رافضي الخدمة في وحدة 8200، التي كشف النقاب عنها في 'يديعوت أحرونوت'.

وقال طالب الصف الثاني عشر، هليل جرمي، من بلدة يودفات في الشمال، لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' انه يتخوف من الهجوم عليه بسبب توقيعه علي الرسالة. ووفقا لأقواله فان هذه 'ليست خطوة تافهة في بلد ديمقراطي، ولكن تحت أي نظام قد تكون هناك أفعال لا ارغب في التعاون معها'. واضاف ان 'نشر هذه الرسالة أهم بكثير من الرد الذي اتوقعه من الناس الذين يصعب عليهم سماع هذه الآراء'.

يشار الي ان احد الموقعين علي الرسالة، متان هلمان، (20 عاما) من كيبوتس هعوجن، بات يجلس في السجن بسبب رفضه الخدمة.

ويتوجه الرافضون الي بقية الشبان في اسرائيل ويناشدونهم اعادة التفكير في الخدمة العسكرية. وكتبوا 'اننا نرفض الخدمة في الجيش من خلال الالتزام بقيم السلام، ومع العلم بان هناك واقع آخر يمكننا ان نخلقه معا. نحن ندعو أبناء جيلنا لأن يسألوا أنفسهم - هل تعمل الخدمة العسكرية حقا من أجل هذا الواقع؟'. ويخطط الشباب للوصول إلي عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد، في الأسابيع المقبلة، في محاولة لجمع تواقيع المزيد من الشبان.

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