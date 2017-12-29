قائد الثورة: السلوك الثوري والطابع الشعبي خصلتان مهمتان للفقيد آية الله آقانجفي

طهران / 28 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اعتبر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، السلوك الثوري والطابع الشعبي بانهما خصلتان مهمتان لمفسر القرآن الفقيد آية الله آقانجفي همداني.

وافاد الموقع الالكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان ذلك جاء في تصريح لسماحته خلال استقباله المعنيين بتنظيم ملتقي احياء ذكري مفسر القرآن آية الله آقانجفي همداني والذي جري قبل اسبوع ونشر اليوم الخميس في مراسم افتتاح الملتقي في مدينة همدان غرب ايران.
وخلال اللقاء اشار آية الله الخامنئي الي المراتب العلمية والعملية والسلوكية والاخلاقية العالية للفقيد آقانجفي همداني وقال، ان احدي خصال المرحوم آقانجفي هي الكتابة باللغة الفارسية في مؤلفاته اي التمتع بالدافع المهم 'مع الناس ومن اجل الناس' ووضع ذهنه المتقد والدؤوب والثر تحت تصرف الشعب.
واعتبر قائد الثورة الاسلامية 'السلوك الثوري' احدي الخصال المميزة الاخري للفقيد آقانجفي واضاف، انه خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي الظروف التي كان فيها البعض غافلا او لا اباليا تجاه هجوم العدو والتهديد الموجه للبلاد والشعب والثورة، لم يغفل آقانجفي عن هذه المسالة المهمة وكان باهتمامه وتعامله الرائع مع الشباب يشكل مرجعا لهم وكان سلوكه الثوري هذا بارزا جدا.
ويعد مفسر القرآن الفقيد آية الله محمد حسيني همداني والمعروف بـ آية الله آقانجفي من العلماء المعاصرين البارزين وقد توفي عام 1998 عن عمر يناهز الـ 93 عاما.
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قائد الثورة: السلوك الثوري والطابع الشعبي خصلتان مهمتان للفقيد آية الله آقانجفي

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