فلسطين المحتلة في 2017 : عامٌ من العمليات الفدائيات النوعية ضد الاحتلال ومستوطنيه

وتأتي هذه المطالبة غداة تحذيرات أطلقها عسكريون صهاينة كبار، معتبرين أن الوضع القائم الآن يشبه كثيراً ما كانت عليه الصورة قبيل حرب العام 2014.

وسُجّلت في هذه السنة، سلسلة من العمليات الفدائية النوعية التي أوجعت الاحتلال ومستوطنيه، فخلال الأسبوع الأول من شهر يناير، تمكن العشريني 'فادي القنبر' من قتل (4) جنود، وإصابة (15) آخرين في عملية دهس بواسطة شاحنة بمنطقة 'جبل المكبر' جنوب شرق المدينة المقدسة.

وفي أبريل/نيسان، وتزامناً مع ذكري 'يوم الأسير الفلسطيني' الذي يوافق السابع عشر من هذا الشهر، خاض قرابة (1500) أسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام بقيادة عدد من الرموز الوطنية، بينهم : عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' مروان البرغوثي، وأمين عام 'الجبهة الشعبية' أحمد سعدات ، وعميد الأسري كريم يونس، وذلك ضمن معركة نضالية لاستعادة الحقوق المكتسبة التي صادرتها ما تسمي 'إدارة مصلحة السجون'، وقد توج الإضراب الذي استمر 40 يوماً بانتصار إرادة أصحاب الحق علي السجان الصهيوني.

وفي شهر يوليو/تموز، صفع ثلاثة شبان من عائلة 'جبارين' منظومة الأمن الصهيونية، بعدما تمكنوا من قتل اثنين من عناصر ما يسمي 'حرس الحدود'، في اشتباك مسلح داخل باحات المسجد الأقصي المبارك، وعند مداخله.

وحظيت العملية هذه باهتمام خاص، كونها تحدت كل الإجراءات البوليسية التي يفرضها الاحتلال علي المسري الشريف، ومحيطه، كما أن منفذيها يحملون الهوية الزرقاء 'الإسرائيلية'، وهُم من سكان مدينة أم الفحم في الداخل السليب عام 1948، والذي يتعرض لهجمة تهويدية شرسة منذ أشهر طويلة.

وفي شهر أيلول/سبتمبر، نجح فلسطيني يبلغ من العمر (37 عاماً) في اجتياز كل الإجراءات العسكرية المحيطة بمستعمرة 'هار أدار' القريبة من القدس المحتلة، وقتلِ ثلاثة شرطيين صهاينة، وإصابة رابع بجراح قبل أن يستشهد برصاص مجندة احتلالية تصادف مرورها في المكان.

وفي شهر أكتوبر/تشرين أول، وجّه الشاب عمر عبد الجليل العبد، من سكان قرية 'كوبر' قرب رام الله لطمة لجنرالات الحرب الصهاينة، وأقطاب الاستيطان، بعدما تمكن من اختراق السياج المحيط بمستعمرة 'حلميش' المجاورة، وقتل (3) مستوطنين ، إصابة رابع بحالة حرجة.

وتواصلت العمليات الفدائية حتي الشهر ما قبل الأخير من هذا العام، حيث شهدت محطة الحافلات المركزية في منطقة 'عراد' بالنقب المحتل عملية طعن، أسفرت عن مقتل جندي صهيوني.

وعجزت أجهزة العدو، وأذرعه الأمنية عن الوصول للمنفذين لنحو أسبوع، علي الرغم من أن العملية وقعت في منطقة نفوذ وسيطرة كاملين للاحتلال.

وتبيّن فيما بعد أن الفدائي خالد أبو جودة (19 عاماً) هو من نفذها، بالتعاون مع شقيقه 'زاهي' اللذين جري اعتقالهما.

وتعكس هذه العمليات النوعية قدرة الفلسطينيين علي التعامل مع العقبات الأمنية التي يصنعها العدو من جهة، وتصميمهم علي الدفاع عن حقوقهم من جهة ثانية، وهو أمر يبعث علي الأمل بقرب انتصارهم.

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