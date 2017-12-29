ایران تدین بشدة الهجوم الارهابی علي مركز ثقافی ووكالة انباء فی افغانستان

واعرب قاسمی عن مواساته مع الحكومة والشعب الافغانی واسر ضحایا هذا الحادث المحزن خاصة شریحة الصحفیین والمفكرین وقال، ان الهجوم علي المراكز الثقافیة والاعلامبة والمفكرین الحاملین للفكر والقلم الذی یبث التوعیة ویفضح الافكار المتطرفة والداعیة للعنف، مؤشر الي عمق الحقد والكراهیة لدي الآمرین والمنفذین للارهاب تجاه حریة التعبیر والوعی والمعرفة والفكر ووحدة الشعب الافغانی.

واضاف، ان المناهضین وزارعی الكراهیة متكلسی الادمغة یرون اكثر مما مضي اثر هزائمهم الاخیرة، مصالحهم الدنیئة فی اثارة الفوضي واضطراب الامن فی المنطقة وقتل الابریاء، لذا فان التزام الیقظة من جانب الحكومة والشعب الافغانی ووحدة جمیع الاعراق والجماعات وكذلك تعاون جمیع دول المنطقة كفیلة بالتغلب علي المصائب وحقد وعداء الارهابیین القساة عماة القلوب.

یذكر ان هجوما انتحاریا استهدف صباح الیوم الخمیس مركز 'تبیان' الثقافی ووكالة انباء 'صوت افغانستان' فی منطقة 'بل سوختة' فی العاصمة الافغانیة كابول ما ادي الي مصرع ما لا یقل عن 40 شخصا واصابة 30 اخرین.

ولم یعلن ای شخص او جهة المسؤولیة عن هذا الهجوم الارهابی.

انتهي ** 2342

