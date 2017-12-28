هزة ارضية بقوة 3.5 ريختر تضرب شاهرود شمال شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت في الساعة العاشرة و 36 دقيقة و 45 ثانية من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (السابعة و 6 دقائق و 45 ثانية صباحا بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز، ان مركز الهزة كان عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.5 والطول الشرقي 54.46 درجة وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وقال قائممقام شاهرود محمد رضا هاشمي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' انه لم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع خسائر جراء هذه الهزة الارضية.

كما اعلن مدير عام ادارة الازمة في محافظة سمنان ايرج رئيسيان ان المتابعات المبدئية تشير الي عدم وقوع خسائر بسبب هذه الهزة الارضية.

وقال رئيسيان، ان فرق الاغاثة والانقاذ تجري التدقيق اللازم في مختلف مناطق المنطقة للتاكد من عدم وقوع خسائر جراء الهزة.

انتهي ** 2342

