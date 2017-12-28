صاروخ باليستي يدك معسكر 'الرويك' التابع لميليشيات التحالف السعودي بمأرب

وأكد مصدر عسكري لـ 'المسيرة نت' أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخا باليستيا من نوع 'قاهر تو إم' علي معسكر الرويك التابع للغزاة والمرتزقة في مارب.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت في الـ24 من ديسمبر/كانون الاول الجاري صاروخا باليستيا 'قاهر تو إم' علي تجمع لميليشيات العدوان في فرضة نهم.

كما استهدفت القوة الصاروخية في الـ18 من ديسمبر صاروخا باليستيا 'قاهر تو إم' علي معسكر لبنات التابع لمرتزقة العدوان في محافظة الجوف.

يذكر أن صاروخ 'قاهر تو إم' الباليستي متوسط المدي مطور من 'قاهر1' المطور بدوره من صاروخ 'سام2'، ويبلغ مداه 400 كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يزن 350 كغم، ويتميز عن غيره من الصواريخ بدقة الإصابة العالية حيث تصل دقة الإصابة من 5 الي 10 أمتار وقد تم عمل تجارب عديدة حتي وصل لهذا المستوي.

انتهي ** 2342

