سلطات الاحتلال تعتقل أكثر من 600 فلسطيني منذ قرار ترامب حول القدس

أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 600 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس منذ بدء الاحتجاجات علي الإعلان الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل فجر الثلاثاء 23 فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، موضحاً أن عدد المعتقلين الفلسطينيين بعد هذه النتيجة يرتفع منذ اندلاع الاحتجاجات إلي 610 معتقل بينهم 170 طفلاً و12 إمرأة.

من جهة أخري، أصيب ثلاثة شبّان فلسطينيين بالرصاص الحيّ وآخرون بالاختناق الثلاثاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مسعفون إن قوات الجيش اعتقلت أحد المصابين بالرصاص الحيّ من داخل سيارة إسعاف.

كما أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحامها ساحة مدرستهم في بلدة (يعبد) جنوب غرب جنين، واندلعت مواجهات مماثلة بين شبان فلسطينيين وقوات للاحتلال علي مدخل مدينة البيرة علي أثر تظاهرة خرجت للتنديد بالإعلان الأميركي بشأن القدس.

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