نتنياهو يطلب مساعدة الحاخامات له في مواجهة التظاهرات ضد الفساد

وذكرت مصادر مطلعة علي تفاصيل الاجتماع، أن الحاخامات احتجوا علي قضايا دمج المرأة في الجيش الصهيوني والقضايا المتعلقة بالبناء في المستوطنات، ووفقا لأحد المصادر، فقد أوضح الحاخامات أن دعمهم لنتنياهو غير مضمون، بل إن بعضهم انتقد رئيس الوزراء، وقالوا انه يدعوهم اليه فقط عندما يواجه ضائقة، وعندما يحتاجون إليه يختفي'.

ومن بين المشاركين في اللقاء الحاخامات حاييم دروكمان، وإيلي سادان، ودافيد ستاف، وإلياكيم ليفانون، ويوئيل بن نون، ويعقوب شبيرا، ودافيد بندل. وبحسب المصدر الذي اطلع علي تفاصيل الاجتماع، فقد شكرهم نتنياهو علي دعمهم حتي قبل تقديمهم لدعم صريح له. وقال 'ان صياغته كانت شكلا من الشكر وليست طلبا'. وقرر الحاخام زلمان ملاميد، صاحب القناة 7، عدم حضور الاجتماع علي أساس أنه لا يريد أن يكون أداة في أيدي رئيس الوزراء.

وقال نتانياهو في بداية الاجتماع 'يوجد هنا جهد سياسي بواسطة التظاهرات وغيرها من أجل إسقاط الحكومة القومية التي نترأسها والتي تعني بأرض إسرائيل وتحارب من أجلها. لذلك، فإن وقوفكم هام جدا واريد الاعراب عن تقديري. لم ننجح دائما بالوقوف امام هذه المحاولات.. لقد نجح ذلك في عام 1992، وسنضمن عدم نجاحه هذه المرة'. وقال احد المصادر المطلعة علي الاجتماع ان نتنياهو ابلغ الحاخامات انه يشعر بالاضطهاد، لكنه امتنع عن انتقاد الشرطة. واضاف المصدر ان نتنياهو 'قال انه يشعر بأن وسائل الاعلام تحاكمه، وان هناك من يميلون الي تصديقها'.

وأعرب الحاخام سادان عن دعمه لنتنياهو وقال له: 'يهودي مثلك، يتواجد طوال 20 عاما في الحكومة، كان يمكن أن يكسب في الحياة المدنية عشرة أضعاف، او مائة ضعف. أن أقول أن هناك مشكلة في كونك حصلت علي سيجارة، لو لم يكن هذا مضحكا، فهو بكل بساطة فضيحة لا مثيل لها. هذا انحلال، عدم جدية، فساد. انهم يريدون تغيير الحكومة علي هذا النحو، وليس في صناديق الاقتراع'.

بيد انه وفقا للمصادر المشاركة في الاجتماع لم يكن هناك اجماع علي تأييد رئيس الوزراء. وقال الحاخامات انهم سيتشاورون مع وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت حول هذه القضية لأنها قضية سياسية. وحسب تلك المصادر فقد تحدث بعض الحاخامات 'بشكل ثاقب'، واتهموا رئيس الوزراء بانه يتذكر الصهيونية الدينية فقط في أوقات الضيق وقبل الانتخابات، واما بعد الانتخابات، فان الصهيونية الدينية تكون دائما الأخيرة في آخر الطابور، 'دائما ستقف شاس وليبرمان أمامنا'.

واضاف المصدر ان الحاخامات اعربوا عن تأييدهم لأعمال الحكومة، الا انهم اوضحوا انهم 'ليسوا في جيب نتانياهو'. وقال إن اللقاء تناول ايضا 'قضايا متعلقة بدمج المرأة في الجيش والوضع في الضفة الغربية ولكنه لم يتم التوصل الي اتفاق منطوق بشأنها'.

وخلال الاجتماع، شكر رئيس الوزراء شخصيا الحاخام دروكمان الذي عارض علنا المظاهرة اليمينية في ميدان صهيون في القدس مساء السبت، والتي شارك فيها حوالي 800 شخص تحت شعار 'مظاهرة التأييد' ونظمها المستشار السابق لنتنياهو يوعاز هندل.

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