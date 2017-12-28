باحث فلسطيني: مطالبةُ سفير أمريكا في 'إسرائيل' لبلاده بإسقاط صفة الاحتلال عن الضفة الغربية أمرٌ ليس عابراً

ونقل مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 'إرنا' عن 'شاهين' قوله، :'إن هذا الأمر هو تجسيد للرؤي المشتركة بين تل أبيب و واشنطن فيما يخص مستقبل الصراع مع الفلسطينيين'.

وفي سياق حديثه، ذكّر 'شاهين' بأن 'فريدمان' معروف بمواقفه العنصرية تجاه الفلسطينيين، إذ أنه لا يعترف أصلاً بوجودهم، كما أنه من أنصار ضم الضفة إلي حدود 'إسرائيل'، أو علي الأقل أجزاء كبيرة منها ، في إشارة إلي ما تسمي بالكتل الاستيطانية.

وأضاف، 'منذ اللحظة الأولي لتعيين فريدمان في هذا الموقع الحساس باتت المسألة واضحة تماماً، وهي غير تقنية بالأساس ، وإنما انعكاس للتوجهات الجديدة التي تتبناها إدارة البيت الأبيض بزعامة دونالد ترامب (..) نحن أمام محددات فاشية في التعامل مع الحق الفلسطيني المنصوص عليه حتي بموجب قرارات دولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن'.

ولفت 'شاهين' إلي أن المستوي الرسمي الفلسطيني كان قد تحفظ سابقاً علي وجود هذا الشخص ضمن الطاقم الأمريكي الخاص بعملية التسوية، بسبب تطرفه، وعدائيته.

وتحظي مواقف المسؤولين الأمريكيين المتطرفة من أمثال سفير واشنطن لدي 'تل أبيب' بدعم مطلق من الجهات المتنفذة في الولايات المتحدة، وهو أمر عكسته وسائل الإعلام 'الإسرائيلية'.

ووفقاً للتسريبات ؛ فإن الخارجية الأمريكية رفضت في البداية طلب 'فريدمان' لجهة استخدام عبارات بديلة من قبيل 'مناطق الضفة' ؛ ولكن بسبب ضغوط من مستويات عليا ، وافقت علي مناقشة القضية قريباً.

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