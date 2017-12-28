جهانغيري: تم توفير 700 الف فرصة عمل خلال النصف الاول من العام الجاري

مشهد / 28 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اعتبر النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، النمو الاقتصادي بنسبة 6 بالمائة والتضخم احادي الرقم وتوفير 700 الف فرصة عمل خلال 6 اشهر، مؤشرا للوضع الاقتصادي الجيد للبلاد.

وفي تصريح ادلي به مساء الاربعاء خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) والذي عقد في مركز المحافظة مدينة مشهد، قال جهانغيري، ان توفير فرص العمل يعد من البرامج المهمة للحكومة للعامين الجاري والقادم وان ازالة هواجس المواطنين في هذا الجانب يتطلب عملا اكثر جدية.
واشار الي انه تم خلال العامين الماضيين توفير اكثر من 600 الف فرصة عمل لكل عام فيما تم خلال النصف الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) توفير 700 الف فرصة عمل واضاف، ان موازنة العام الجاري تتضمن رصد 500 الف مليار ريال (الدولار يعادل 36000 ريال) في المجالات الموفرة لفرص العمل.
واعتبر السيطرة علي التضخم من مؤشرات نمو فرص العمل وقال، ان التضخم الذي كان 40 بالمائة قد انخفض في الحكومة الحادية عشرة (السابقة) الي اقل من 10 بالمائة وفي العامين الاخيرين بلغ ايضا رقما احاديا وهو انجاز كبير.
واضاف النائب الاول للرئيس الايراني، ان النمو الاقتصادي في البلاد قد بلغ 9 بالمائة حسب مركز الاحصاء واكثر من 12 بالمائة حسب البنك المركزي وبطبيعة الحال فان قسما منه متعلق بعوائد النفط الا ان جميع القطاعات الاقتصادية الاخري كانت ايجابية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.
واوضح جهانغيري بان النمو الاقتصادي خلال النصف الاول من العام الجاري قد بلغ 5.6 بالمائة حسب مركز الاحصاء و6 بالمائة من دون احتساب عوائد النفط.
واشار الي النمو الايجابي في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية واضاف، رغم الميزان التجاري السلبي فقد شهدت الصادرات نموا في العام الجاري.
وقال، انه وفقا لاعلان البنك المركزي فان لنا صادرات نفطية وغير نفطية بقيمة نحو 100 مليار دولار سنويا، نصفه متعلق بالصادرات غير النفطية.
انتهي ** 2342



برچسب ها

اقتصاد

جهانغيري

فرص عمل

الوضع الاقتصادي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

جهانغيري: تم توفير 700 الف فرصة عمل خلال النصف الاول من العام الجاري

معظم المشاهدات

قائد الثورة الاسلامیة : سنجعل الولایات المتحدة دولة مُقعدة عاجزة..أهم أهداف العدو تتمثل فی حقن الیأس إلی قلوب الشعب

خلال استقبال سماحته مسؤولی وأعضاء المجلس التنسیقی للدعایة الإسلامیة من أنحاء البلاد؛

قائد الثورة الاسلامیة : سنجعل الولایات المتحدة دولة مُقعدة عاجزة..أهم أهداف العدو تتمثل فی حقن الیأس إلی قلوب الشعب

قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء المجالس التنسيقية للاعلام الاسلامي

قائد الثورة الاسلامية يستقبل اعضاء المجالس التنسيقية للاعلام الاسلامي

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

لاریجانی: ایران تحبط قرار ترامب بدعمها للقدس عاصمة لفلسطین

لاریجانی: ایران تحبط قرار ترامب بدعمها للقدس عاصمة لفلسطین

أحدث الأخبار

روحاني يؤكد ضرورة اليقظة تجاه محاولات الاعداء لتيئيس الشعب واثارة الخلافات

روحاني يؤكد ضرورة اليقظة تجاه محاولات الاعداء لتيئيس الشعب واثارة الخلافات

هزة ارضية بقوة 3.5 ريختر تضرب شاهرود شمال شرق ايران

هزة ارضية بقوة 3.5 ريختر تضرب شاهرود شمال شرق ايران

نمو الصادرات الايرانية من منفذ سيرانبند غرب ايران بنسبة 126%

نمو الصادرات الايرانية من منفذ سيرانبند غرب ايران بنسبة 126%

مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا بانفجار انتحاري استهدف العاصمة الافغانية كابول

مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا بانفجار انتحاري استهدف العاصمة الافغانية كابول

وزير الشباب والرياضة العراقي يصل طهران

وزير الشباب والرياضة العراقي يصل طهران

موضوعات مرتبط