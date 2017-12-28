جهانغيري: تم توفير 700 الف فرصة عمل خلال النصف الاول من العام الجاري

وفي تصريح ادلي به مساء الاربعاء خلال اجتماع لجنة الاقتصاد المقاوم في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) والذي عقد في مركز المحافظة مدينة مشهد، قال جهانغيري، ان توفير فرص العمل يعد من البرامج المهمة للحكومة للعامين الجاري والقادم وان ازالة هواجس المواطنين في هذا الجانب يتطلب عملا اكثر جدية.

واشار الي انه تم خلال العامين الماضيين توفير اكثر من 600 الف فرصة عمل لكل عام فيما تم خلال النصف الاول من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) توفير 700 الف فرصة عمل واضاف، ان موازنة العام الجاري تتضمن رصد 500 الف مليار ريال (الدولار يعادل 36000 ريال) في المجالات الموفرة لفرص العمل.

واعتبر السيطرة علي التضخم من مؤشرات نمو فرص العمل وقال، ان التضخم الذي كان 40 بالمائة قد انخفض في الحكومة الحادية عشرة (السابقة) الي اقل من 10 بالمائة وفي العامين الاخيرين بلغ ايضا رقما احاديا وهو انجاز كبير.

واضاف النائب الاول للرئيس الايراني، ان النمو الاقتصادي في البلاد قد بلغ 9 بالمائة حسب مركز الاحصاء واكثر من 12 بالمائة حسب البنك المركزي وبطبيعة الحال فان قسما منه متعلق بعوائد النفط الا ان جميع القطاعات الاقتصادية الاخري كانت ايجابية خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

واوضح جهانغيري بان النمو الاقتصادي خلال النصف الاول من العام الجاري قد بلغ 5.6 بالمائة حسب مركز الاحصاء و6 بالمائة من دون احتساب عوائد النفط.

واشار الي النمو الايجابي في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية واضاف، رغم الميزان التجاري السلبي فقد شهدت الصادرات نموا في العام الجاري.

وقال، انه وفقا لاعلان البنك المركزي فان لنا صادرات نفطية وغير نفطية بقيمة نحو 100 مليار دولار سنويا، نصفه متعلق بالصادرات غير النفطية.

انتهي ** 2342

