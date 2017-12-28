قاسمي يدين قتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية

وقال قاسمي بشان الانباء الواردة التي افادت بقتل مواطن ايراني من قبل الشرطة الكندية، للاسف فقد اطلعنا ان المواطن الايراني بابك سعيدي المقيم في كندا وهو مريض، قد قتل برصاص الشرطة الكندية.

واضاف، نقوم حاليا بدراسة تفاصيل القضية ونتابعها عبر القنوات الرسمية والمعنية لاتضاح ابعادها وننتظر توضيحا من الحكومة الكندية.

وقال قاسمي، ان الايرانيين المقيمين في كندا ومن اجل احقاق حقوقهم القنصلية يواجهون الكثير من المشاكل، وقد تم خلال العامين الماضيين بذل جهود واسعة لايجاد ظروف افضل لتقديم الخدمات القنصلية مجددا للايرانيين المقيمين في كندا لكنها لم تصل لغاية الان الي النتائج الكافية واللازمة.

انتهي ** 2342

