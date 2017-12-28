هزة ارضية بقوة 5.1 ريختر تضرب كرمان بجنوب شرق ايران

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران ان الهزة الارضية وقعت عند الساعة التاسعة و31 دقيقة و 13 ثانية مساء بالتوقيت المحلي (السادسة ودقيقة واحدة و 13 ثانية مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف المركز، ان مركز الهزة الارضية كان بعمق 9 كيلومترات من سطح الارض عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.77 والطول الشرقي 57.25 درجة.

وفي تصريح ادلي به المتحدث باسم لجنة ادارة الازمة في محافظة كرمان مصطفي اية اللهي موسوي لوكالة 'ارنا' مساء اليوم قال ان الهزة الارضية هذه لم تسفر لحسن الحظ عن وقوع اي خسائر.

انتهي ** 2342

