تصدير 6.6 مليارات دولار من البتروكيماويات منذ بداية العام الإيراني

وفي تقرير نشره موقع مؤسسة تنمية التجارة الإيرانية اليوم الأربعاء قال كمالي أردكاني إنه وخلال هذه الفترة تم تصدير ما قيمته مليارين و456 مليون دولار من مواد البوليمر الخام أي بزيادة 9 بالمائة عن المدة المشابهة من العام الماضي.

واشار إلي أن الصين تأتي في المرتبة الأولي في قائمة مستوردي البوليمر الإيراني تليها تركيا والهند.

ولفت إلي أن صادرات إيران من البروبان والبوتان شهدت هي الأخري نمواً بمعدل 16 بالمائة خلال الفترة المذكورة مشيراً إلي أن إيران قامت بتصدير ما قيمته مليار و476 مليون دولار من هاتين المادتين خلال الأشهر الثمانية من السنة الإيرانية الحالية إلي كل من الصين وأندونيسيا وكينيا.

وقال: إن إيران قامت بتصدير ما قيمته 722 مليون دولار من المثانول خلال نفس الفترة وكذلك قامت بتصدير ما قيمته 52 مليون دولار من بارازيلين و456 مليون دولار من الأسمدة.

انتهي ** ا ح** 1837

