إفتتاح معرض وطني للجلود وآخر دولي لآلات الموبيليات

مشهد /27 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أفتتح المعرض الوطني العاشر لصناعة الأحذية والحقائب الجلدية والمعرض الدولي الثالث لأدوات وآلات الموبيليات في مركز المعارض الدولي الدائم بمدينة مشهد (شمال شرق).

وفي تصريح له اليوم الأربعاء قال المدير العام لمركز المعارض الدولي محمد علي محمدي: شاركت في معرض الجلود الوطنية 50 شركة إيرانية وقد قامت بعرض منتجاتها في مجال الحقائب والأحذية في 55 جناحاً.
وأشار إلي أنه وفي المعرض الدولي لأدوات وآلات الموبيليات والصناعات المتعلقة شاركت 54 شركة إيرانية وأربع شركات أجنبية من ألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية والصين.
ولفت إلي أن المعرض الدولي لأدوات وآلات الموبيليات والصناعات المتعلقة شهد هذا العام زيادة في المشاركة بنسبة 5 بالمائة عن العام الماضي.
هذا ويستمر المعرض الوطني العاشر لصناعة الأحذية والحقائب الجلدية والمعرض الدولي الثالث لأدوات وآلات الموبيليات حتي الـ 30 من ديسمبر الجاري.
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إفتتاح معرض وطني للجلود وآخر دولي لآلات الموبيليات

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