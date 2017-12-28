الخارجية السورية : أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري

طهران - 27 اكنون الاول - ديسمبر - ارنا - أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السوري أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وأن عدوانه ودخول قواته إلي الأراضي السورية هي إحدي صور دعم الإرهاب التكفيري.

وقال المصدر في تصريح لـ سانا اليوم.. مرة جديدة يستمر رئيس النظام التركي أردوغان بتضليل الرأي العام في فقاعاته المعتادة في محاولة يائسة لتبرئة نفسه من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العربي السوري عبر تقديمه الدعم اللامحدود بمختلف أشكاله للمجموعات الإرهابية في سورية الأمر الذي أصبح مكشوفا للقاصي والداني وباعتراف القائل نفسه وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري وما عدوانه ودخول قواته إلي الأراضي السورية إلا أحدي صور هذا الدعم للإرهاب التكفيري وتأكيد لاطماعه التوسعية.
وأضاف المصدر إن أردوغان الذي حول تركيا إلي سجن كبير وكمم أفواه أصحاب الرأي والصحافة وكل من يختلف معه ممن يعارضون سياساته التدميرية ليس فقط بحق سورية وإنما التي تحمل نتائج كارثية لتركيا أيضا.. أردوغان هذا لا يملك أي صدقية لإلقاء العظات التي اعتاد عليها والتي لم تعد تلقي أي اهتمام بل أصبحت في كل مرة تشكل إدانة جديدة له وتظهر مدي التوتر والارتباك الذي ينتابه نتيجة هذه السياسات الخرقاء.
وختم المصدر تصريحه بالقول إن جنون العظمة وأوهام الماضي التي تسكن داخل أردوغان جعلته ينسي أن امبراطوريته البالية قد اندثرت إلي غير رجعة وأن الدول لم تعد ولايات تابعة له وأن الشعوب الحرة هي التي تملك خياراتها وقراراتها الوطنية وتدافع عن سيادتها ولن تسمح لأردوغان التدخل بأي شكل في شؤونها وسيدرك عاجلا أم أجلا أن قدرته علي التخريب سترتد عليه بنفس الآلام والخسائر التي سببها للآخرين.
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تركيا

الارهاب التكفيري

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الخارجية السورية : أردوغان يتحمل المسؤولية الأساسية في سفك الدم السوري

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