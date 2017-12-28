سفیر ارمینیا : مجموعة مینسك تبذل جهدها لحل النزاع فی قره باغ عبر الطرق السلمیة

وفی لقائه رئیس حزب المؤتلفة الاسلامی فی ایران 'محمد نبی حبیبی'، نوّه السفیر الارمینی بمكانة ایران الستراتیجیة فی المنطقة؛ مؤكدا ان البلدین تجمعهما علاقات ودیة، والشعبان (الایرانی والارمینی) لدیهما تاریخ عریق یمتد الي 1000 عام.

وفیما رحب بمقترح رئیس حزب المؤتلفة الاسلامی لتعزیز العلاقات مع الاحزاب الارمینیة، قال : انكم تنتهجون سیاسة دعم التوازن والردع فی المنطقة بما یشكل قضیة هامة لدینا.

الي ذلك، اكد حبیبی خلال اللقاء مع السفیر الارمینی، ان العلاقات الثنائیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة وجمهوریة ارمینیا ترتكز علي اسس وثیقة فی اطار الاحترام المتبادل ودعم مصالح الشعبین، وتعزیز العلاقات فی جمیع المجالات مع الدول الصدیقة والتعامل المستدام مع الجیران؛ مصرحا ان ذلك یشكل القاعدة الاساسیة للعلاقات الدولیة فی حزب المؤتلفة الاسلامی.

واكد حبیبی علي دور ایران وارمینیا المؤثر فی مجال الدفاع عن الامن الاقلیمی؛ داعیا الي تعزیز العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بین البلدین.

ودعا رئیس حزب المؤتلفة الاسلامی الي حل ازمة قره باغ عبر الطرق السلمیة؛ مصرحا بقوله : وفقا للمسؤولیة الملقاة علینا نساهم فی حل هكذا نزاعات.

وفی الختام دعا حبیبی الي تعزیز التعاون الحزبی بین ایران وارمینیا؛ لافتا فی ذات السیاق الي محادثاته مع عدد من الاحزاب فی هذا البلد.

انتهي ** ح ع

