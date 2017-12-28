ضبط أكثر من 18 طنا من المخدرات في محافظة هرمزغان

وفي تصريح صحفي اليوم الأربعاء قال العميد ملكي إن حجم ضبط المخدرات شهد خلال العام الجاري زيادة بمعدل 286 بالمائة عن العام الماضي.

وأشار إلي أن معظم المخدرات التي تم ضبطها هي الأفيون حيث بلغ حجمه 16 طناً و989 كيلو غراما والباقي كان عبارة عن الحشيش والهيروئين.

وقال: خلال المدة ذاتها تم القضاء علي 3 عصابات كبيرة لتوزيع المخدرات وضبط80 سيارة خفيفة وثقيلة واعتقال 329 مهربا.

يذكر إن محافظة هرمزغان وبسبب مجاورتها لمحافظتي سيستان وبلوجستان وكرمان تمثل مركزا لتخزين المخدرات بالنسبة للمهربين لنقلها بعد ذلك الي مناطق أخري.

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