ضبط أكثر من 18 طنا من المخدرات في محافظة هرمزغان

بندر عباس /27 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أعلن قائد قوات الأمن الداخلي في محافظة هرمزغان (جنوب) العميد عزيز الله ملكي عن ضبط 18 طنا و462 كيلوغراما من المخدرات خلال الشهر الايراني الماضي.

وفي تصريح صحفي اليوم الأربعاء قال العميد ملكي إن حجم ضبط المخدرات شهد خلال العام الجاري زيادة بمعدل 286 بالمائة عن العام الماضي.
وأشار إلي أن معظم المخدرات التي تم ضبطها هي الأفيون حيث بلغ حجمه 16 طناً و989 كيلو غراما والباقي كان عبارة عن الحشيش والهيروئين.
وقال: خلال المدة ذاتها تم القضاء علي 3 عصابات كبيرة لتوزيع المخدرات وضبط80 سيارة خفيفة وثقيلة واعتقال 329 مهربا.
يذكر إن محافظة هرمزغان وبسبب مجاورتها لمحافظتي سيستان وبلوجستان وكرمان تمثل مركزا لتخزين المخدرات بالنسبة للمهربين لنقلها بعد ذلك الي مناطق أخري.
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ضبط أكثر من 18 طنا من المخدرات في محافظة هرمزغان

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