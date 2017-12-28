تظاهرات غاضبة في البحرين ترفع شعار “إسقاط النظام”

طهران/27كانون الاول/ديسمبر- ارنا - قام العديد من المواطنين البحرينيين بمسيرات ومظاهرات ضد احكام الاعدام الاخيرة التي اصدرتها المحاكم العسكرية البحرينية بحق 6 من المدنيين ورددوا شعار'إسقاط النظام'.

وافاد موقع البحرين اليوم انه بالرغم من أن الظلم الخليفي والترصد لأبناء الشعب البحراني من قبل الخليفيين ليس بالأمر الجديد، ألا أن خبر الحكم بإعدام ستة مواطنين من قبل المحكمة العسكرية الخليفية، زاد من الحنق الشعبي المشوب بالحزن، الحزن الذي تحول إلي حراك غضب، جعل البلدات البحرانية في حالة استنفار.
فقد خرج المواطنون في بلدة أبوصيبع حاملين شعار “أتهددنا بالموت” ، فيما حمل الأهالي في بلدة المصلي صور الشهداء مستذكرين تضحياتهم، ومتوقدين من نهجهم التضحوي الذي لا يعجز أمام آلة القتل الخليفية، أما أهالي شهركان، فحملوا علم البحرين بجانب صور الشهداء، ورددوا شعارات ضد الملك الخليفي حمد عيسي.
وكان لبوري وأهلها موقف حازم كبقية البلدات، حيث خرج الرجال والنساء في مسيرة غاضبة رددت شعارات “إسقاط النظام”، وفي الدراز كان التظاهرة حاشدة رفضا لأحكام الإعدام، وسرعان ما تحولت التظاهرة إلي اشتباك مع المرتزقة التابعين لوزارة الداخلية الخليفية.
وهكذا كان الدور علي أهل المعامير، حيث قمع المرتزقة تظاهرة جابت شوارع البلدة ورددت شعارات منددة بالأحكام الظالمة.
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تظاهرات غاضبة في البحرين ترفع شعار “إسقاط النظام”

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