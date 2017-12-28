وزراة الامن تنفی صحة تصریحات النائب كریمی قدوسی

طهران / 27 كانون الاول / دیسمبر / ارنا – نفت وزارة الامن صحة تصریحات عضو لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی 'كریمی قدوسی'، من انه 'فُرض علي وزیر الامن ان یعلن بان السید دری اصفهانی لیس جاسوسا'.
واعلنت وزارة الامن فی بیان لها، ان 'كافة المواقف المعلن عنها فی وزارة الامن بشان القضایا والموضوعات ذات الصلة تخصصیة بامتیاز وترتكز علي آراء متقنة للخبراء فی مختلف الاقسام لدیها'.انتهي ** ح ع
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