وزراة الامن تنفی صحة تصریحات النائب كریمی قدوسی

واعلنت وزارة الامن فی بیان لها، ان 'كافة المواقف المعلن عنها فی وزارة الامن بشان القضایا والموضوعات ذات الصلة تخصصیة بامتیاز وترتكز علي آراء متقنة للخبراء فی مختلف الاقسام لدیها'.

انتهي ** ح ع

