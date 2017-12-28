رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس الشوري الإسلامي: شركة توتال ملتزمة بتعهداتها

طهران /27 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – أكد رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس الشوري الإسلامي علي كاظمي بابا حيدري إنه ووفقاً لتصريحات وزير النفط بيجن زنغنة فإن شركة توتال ملتزمة بتعهداتها مع إيران مشيراً إلي أن بعض المقاولين الإيرانيين تمكنوا من الحصول علي مناقصات خاصة بتوتال.

واشار إلي إجتماع لجنة النفط والطاقة في مجلس الشوري الإسلامي أمس الثلاثاء بحضور وزير النفط وقال: لقد طرح نواب المجلس تساؤلات حول العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية ومستوي تقدمها وقال: وفقاً لتصريحات زنغنة فإن شركة توتال ملتزمة بتعهداتها مشيراً إلي أن بعض المقاولين الإيرانيين تمكنوا من الحصول علي مناقصات خاصة بتوتال.
وقال: إن وزير النفط دعا مجلس الشوري الإسلامي إلي تقديم الدعم اللازم لوزارته حتي تتمكن من الإستمرار في إقامة المناقصات المتعلقة بالحقول النفطية بحضور الشركات الإيرانية والأجنبية الكبري وبالتالي الحصول علي التمويل والتقنيات اللازمة.
وفي موضوع آخر أشار بابا حيدري إلي أن إيران تنتج حالياً مليونين و250 ألف برميل من النفط يومياً في وقت ينتج العراق نحو أربعة ملايين و800 ألف برميل والسعودية نحو 10 ملايين برميل يومياً.
يذكر أن أول عقد أبرم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة توتال الفرنسية تم في 3 يوليو الماضي بهدف تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي.
وكانت حصة توتال من تمويل العقد 50.1 بالمئة فيما كانت حصة شركة النفط الوطنية الصينية المشاركة في العقد 30 بالمائة وحصة شركة بتروبارس الإيرانية 19.9 بالمائة.
ويهدف العقد إلي الوصول إلي أعلي إنتاج في الحقل أي مليارين قدم مكعب من الغاز من المرحلة 11 من الحقل الغازي لبارس الجنوبي.
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رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس الشوري الإسلامي: شركة توتال ملتزمة بتعهداتها

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