لافروف: القضاء علي جبهة النصرة أهم مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا

وأوضح لافروف، خلال لقائه مع عضو المعارضة السورية أحمد جربا في موسكو، اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/ كانون الأول، أنه تم توجيه ضربة حاسمة لتنظيم 'داعش الإرهابي في سوريا، وقال: 'نراقب تغيرات إيجابية في سوريا، وقد تم توجيه ضربة حاسمة لـ 'داعش'، علي الرغم من أن بعض المسلحين الهاربين من ساحة المعركة يحاولون إعادة التجمع في سورية ، أو الهروب للخارج، لكنه من الواضح أن المعركة الأساسية باتت في الماضي'.

وبالنسبة للحوار السوري، أكد وزير الخارجية الروسي دعوة المعارضة الخارجية، المشاركة في مفاوضات جنيف، لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، مؤكداً أن هدف المؤتمر هو إرساء الأسس لإطلاق إصلاح دستوري في سوريا.

وقال: 'إن موسكو تري دعما واسعا لمؤتمر الحوار الوطني السوري بين السوريين أنفسهم وزعماء القبائل'، مؤكداً أنه سيساعد علي إقامة حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة .

وشدد الوزير علي أن 'إطلاق الحوار السوري وضمان نظام وقف إطلاق النار وإنشاء مناطق تخفيف التوتر في إطار عملية أستانا، والعودة إلي الحياة السلمية ، يسمح بالانتقال من المواجهة بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة إلي التعاون ولاسيما في محاربة الإرهاب'.

المصدر: سبوتنيك + روسيا اليوم

انتهي**2018 ** 1837

