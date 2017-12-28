الشهابي: احكام الاعدام بحق البحرينيين تعبرعن هزيمة الطغمة الخليفية

وقال الشهابي في تغريدة بـ “تويتر” أن “احكام الاعدام بحق ستة من ابناء البحرين تعني الكثير”، وأضاف الشهابي أن الحكم بالإعدام هو ” تعبير بليغ عن هزيمة الطغمة الخليفية”، لافتا الي أن الأحكام الجنونية دلالة علي فقدان عقل السلطة، ومحط استخفاف العالم وقال “اثبت الطاغية انه يتزعم نظاما ارهابيا يقتل الابرياء بغير حساب”.

أما الأكاديمي وأستاذ علم الاجتماع عبدالهادي خلف، فقد وصف “حمد” بالكاذب، مشيراً في عدد من تغريدات له، أن عهد الإصلاح مجرد كذبة.

وقد أثارت أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية الخليفية سخط الشعب والقوي السياسية والثورية، واعتبروه استخفافاً وقحاً بدماء الناس، وقد وافق البرلمان الخليفي علي قرار الإعدام بنسبة تسعة عشر صوتاً مقابل ممتنعين أو غائبين. ويمثل البرلمان أحد أوجه السلطة التي تمرر به قراراتها، ولا يمثل أغلب البرلمانيين أي شريحة شعبية، فيما يعاني المروجون له من عزل شعبي بحسب متابعين حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

واضاف الموقع أن بلدات البحرين تظاهرت يوم الأثنين 25 ديسمبر رفضاً لحكم الإعدام، رفع المتظاهرون خلال التظاهرات عدداً من الشعارات، منها إسقاط النظام ، وهتفوا بتقديم حمد عيسي لمحاكمة عادلة.

انتهي**2018 ** 1837

