توفر إمكانية تصدير قسم من منتجات شركة إيران لصناعات السيارات إلي دول الخليج الفارسي

طهران / 27 كانون الاول / ديسمبر – إرنا – نجح الفريق الصناعي لشركة ايران لإنتاج السيارات وهي اُولي شركات انتاج السيارات في ايران بالحصول علي ترخيص منظمة تحديد مواصفات الجودة التابعة لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي (GSO) في تصدير منتجات دنابلاس و رانا.

إنّ ترخيص (GSO) ليس رسمياً ومعتبراً في دول الخليج الفارسي فحسب بل في معظم الدول العربية ودول آسيا الوسطي وهي وثيقة دولية توليها دول الشرق الاوسط أهمية بالغة إذ تجمع بين مواصفات الجودة ذات درجة التشدد العليا الاوروبية والاميركية وتتطلب الحصول علي مواصفات متشددة والخضوع إلي إختبارات مبينة لمدي مقاومة الهيكلة إضافة إلي إختبارات ديناميكية وإختبارات حوادث السيارات.
تجدر الإشارة إلي أنّ منظمة تحديد مواصفات الجودة (GSO) هي منظمة تابعة لدول مجلس تعاون الخليج الفارسي واليمن وهي التي تتولي مسؤولية تحديد مواصفات الجودة لهذه الدول.
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اقتصاد

ايران

(GSO)

صناعات السيارات

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توفر إمكانية تصدير قسم من منتجات شركة إيران لصناعات السيارات إلي دول الخليج الفارسي

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