بإسناد من مركز العلوم المعرفية

تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة في زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

طهران / 27 كانون الاول / ديسمبر – إرنا- أعلن مدير فريق عمل زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ التابع لمركز العلوم والتقنيات المعرفية: ان إيران نجحت في الإلتحاق بالدول ال25 المتفوقة في مجال زرع الشرائح الدماغية.

وأضاف الدكتور حسين مقامي بأنّ هذه الشرائح الالكترونيةهي ذات إستعمالات متنوعة في الحقول الطبية والتأهيلية والعسكرية إذ يتسني لنا عبر هذه التقنية معالجة مرض الشلل الإرتعاشي بدغدغة عُمقية للدماغ.
وبعد تسميته هذا النظام كنظام متفوق في المجالات العلمية قال حسين مقامي : إنّ ايران حصرت حالياً لنفسها ستة من عشرة بالمائة من إنتاج هذا العلم خلال العقد الأخير علي المستوي العالمي.
وفي حديث تفصيلي له عن نظام زرع الشرائح في الدماغ قال: يتكون هذا النظام من عدة أقسام تتكفل مسؤولية تسجيل الموجات العصبية أو تحريك الخلايا العصبية موفرة إمكانية معالجة الموجات المستقبلة من داخل الدماغ واستخراج المعلومات المطلوبة منها وذلك عبر إحتكاك هذه القطعة بغطاء الدماغ وإستقبال موجات واردة منه وإرسالها إلي البيئة الخارجة عن البيئة الدماغية.
علماً بأنّ تقنية دغدغة العمق الدماغي تستخدم لعلاج المصابين بمرض الشلل الارتعاشي وقد حظي مشروع انتاج بطاريات هذا النظام بدعم من مركز العلوم المعرفية التابع للقسم العلمي والتقني لمكتب رئيس الجمهورية.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

علمي آموزشي

الشلل الارتعاشي

ايران

المايكرولتروديس الدماغي

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة في زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

معظم المشاهدات

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

المتحدث باسم الحكومة : لا نواجه ای مشكلة مع الشعب السعودی بل مع السیاسات اللاانسانیة فی هذا البلد

المتحدث باسم الحكومة : لا نواجه ای مشكلة مع الشعب السعودی بل مع السیاسات اللاانسانیة فی هذا البلد

هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

لاريجاني: ايران تدعم الاستثمارات التركية في مجال الطرق وسكك الحديد

لاريجاني: ايران تدعم الاستثمارات التركية في مجال الطرق وسكك الحديد

أحدث الأخبار

لافروف يكشف عن أهم مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا

لافروف يكشف عن أهم مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا

واعظي يعلن عن زيارة الرئيس روحاني الي جمهورية أذربيجان طليعة العام الإيراني المقبل

واعظي يعلن عن زيارة الرئيس روحاني الي جمهورية أذربيجان طليعة العام الإيراني المقبل

توفر إمكانية تصدير قسم من منتجات شركة إيران لصناعات السيارات إلي دول الخليج الفارسي

توفر إمكانية تصدير قسم من منتجات شركة إيران لصناعات السيارات إلي دول الخليج الفارسي

نمو الصادرات من جمارك اذربيجان الشرقية بنسبة 21%

نمو الصادرات من جمارك اذربيجان الشرقية بنسبة 21%

ايران و العراق يتطلعان إلي تعزيز العلاقات بين مختلف محافظاتهما

ايران و العراق يتطلعان إلي تعزيز العلاقات بين مختلف محافظاتهما

موضوعات مرتبط