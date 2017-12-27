تصنيف إيران ضمن ال25 دولة المتفوقة في زرع الشرائح الالكترونية في الدماغ

وأضاف الدكتور حسين مقامي بأنّ هذه الشرائح الالكترونيةهي ذات إستعمالات متنوعة في الحقول الطبية والتأهيلية والعسكرية إذ يتسني لنا عبر هذه التقنية معالجة مرض الشلل الإرتعاشي بدغدغة عُمقية للدماغ.

وبعد تسميته هذا النظام كنظام متفوق في المجالات العلمية قال حسين مقامي : إنّ ايران حصرت حالياً لنفسها ستة من عشرة بالمائة من إنتاج هذا العلم خلال العقد الأخير علي المستوي العالمي.

وفي حديث تفصيلي له عن نظام زرع الشرائح في الدماغ قال: يتكون هذا النظام من عدة أقسام تتكفل مسؤولية تسجيل الموجات العصبية أو تحريك الخلايا العصبية موفرة إمكانية معالجة الموجات المستقبلة من داخل الدماغ واستخراج المعلومات المطلوبة منها وذلك عبر إحتكاك هذه القطعة بغطاء الدماغ وإستقبال موجات واردة منه وإرسالها إلي البيئة الخارجة عن البيئة الدماغية.

علماً بأنّ تقنية دغدغة العمق الدماغي تستخدم لعلاج المصابين بمرض الشلل الارتعاشي وقد حظي مشروع انتاج بطاريات هذا النظام بدعم من مركز العلوم المعرفية التابع للقسم العلمي والتقني لمكتب رئيس الجمهورية.

إنتهي** ع ج**2344

