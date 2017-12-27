ايران تصدر 500 طن من الصلب الي العراق

طهران /27 كانون الاول/ ديسمبر/ارنا - اعلنت منظمة تطوير التجارة الايرانية عن تصدير 500 طن من قضبان الحديد ولاول مرة عن طريق البورصة الي العراق.

قال 'ناصر بهزاد' الملحق التجاري الايراني في العراق تم عرض الصلب المنتج في مجمع ' فولاذ روهينا ' الواقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) في البورصة وبسعر 500 دولار للطن الواحد وتم بيع 500 طن منه الي العراق.
وينتج مجمع 'فولاذ روهينا ' 500 الف طن من القضبان الحديد سنويا؛ ويتوقع ارتفاع هذا الحجم الي 1.5 مليون طن خلال ثلاثة مراحل قادمة ليبلغ ثلاثة ملايين طن خلال برنامج محدد في غضون عامين.
وتم تدشين المرحلة الاولي من هذا المجمع في شهر نيسان/ابريل الماضي برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية و وزير الصناعة والمناجم والتجارة الي جانب عدد من المسوولين في البلاد.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

اقتصاد

ايران

الفولاذ

العراق

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تصدر 500 طن من الصلب الي العراق

معظم المشاهدات

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

لاریجانی: دول المنطقة ناقشت التعاون فی المجال الامنی لمكافحة الارهاب

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

طهران تنتقد صمت المجتمع العالمي تجاه جرائم السعودية في اليمن

المتحدث باسم الحكومة : لا نواجه ای مشكلة مع الشعب السعودی بل مع السیاسات اللاانسانیة فی هذا البلد

المتحدث باسم الحكومة : لا نواجه ای مشكلة مع الشعب السعودی بل مع السیاسات اللاانسانیة فی هذا البلد

هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

لاريجاني: ايران تدعم الاستثمارات التركية في مجال الطرق وسكك الحديد

لاريجاني: ايران تدعم الاستثمارات التركية في مجال الطرق وسكك الحديد

أحدث الأخبار

لافروف يكشف عن أهم مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا

لافروف يكشف عن أهم مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا

واعظي يعلن عن زيارة الرئيس روحاني الي جمهورية أذربيجان طليعة العام الإيراني المقبل

واعظي يعلن عن زيارة الرئيس روحاني الي جمهورية أذربيجان طليعة العام الإيراني المقبل

توفر إمكانية تصدير قسم من منتجات شركة إيران لصناعات السيارات إلي دول الخليج الفارسي

توفر إمكانية تصدير قسم من منتجات شركة إيران لصناعات السيارات إلي دول الخليج الفارسي

نمو الصادرات من جمارك اذربيجان الشرقية بنسبة 21%

نمو الصادرات من جمارك اذربيجان الشرقية بنسبة 21%

ايران و العراق يتطلعان إلي تعزيز العلاقات بين مختلف محافظاتهما

ايران و العراق يتطلعان إلي تعزيز العلاقات بين مختلف محافظاتهما

موضوعات مرتبط