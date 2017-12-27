ايران تصدر 500 طن من الصلب الي العراق

قال 'ناصر بهزاد' الملحق التجاري الايراني في العراق تم عرض الصلب المنتج في مجمع ' فولاذ روهينا ' الواقع في محافظة خوزستان (جنوب غرب ايران) في البورصة وبسعر 500 دولار للطن الواحد وتم بيع 500 طن منه الي العراق.

وينتج مجمع 'فولاذ روهينا ' 500 الف طن من القضبان الحديد سنويا؛ ويتوقع ارتفاع هذا الحجم الي 1.5 مليون طن خلال ثلاثة مراحل قادمة ليبلغ ثلاثة ملايين طن خلال برنامج محدد في غضون عامين.

وتم تدشين المرحلة الاولي من هذا المجمع في شهر نيسان/ابريل الماضي برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية و وزير الصناعة والمناجم والتجارة الي جانب عدد من المسوولين في البلاد.

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