غيراسيموف: القوات السورية تحاصر القاعدة الأمريكية في التنف

طهران/ 27 كانون الأول / ديسمبر/ ارنا - سبوتنيك - أعلن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف أن القوات السورية حاصرت القاعدة الأمريكية في التنف بشكل كامل.

وقال غيراسيموف في لقاء مع صحيفة 'كومسومولسكايا برافدا': 'تمت محاصرة منطقة التنف 55 كيلومترا من قبل القوات السورية. والأهم من كل شيء هو أننا راقبنا عمليات إخراج المسلحين من هناك منذ عدة أشهر'.
ووفقا لأقواله، فإن نحو 350 مسلحا كانوا يخرجون من منطقة التنف عندما كانت السيطرة أضعف.
وأضاف غيراسيموف: 'كان هناك خطر الاستيلاء علي مدينة القريتين، لكننا اتخذنا الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وتم سحق هذه القوات. ومن الواضح أنه يتم إعداد المسلحين هناك. كما أن هناك مخيم الركبان للاجئين، أكبر المخيمات في سوريا'.
من الجدير بالذكر أن إحدي القواعد الأمريكية في سوريا توجد في منطقة التنف، حيث يتم تدريب وحدات المعارضة السورية المسلحة .
كما يقدم التحالف الأمريكي في منطقة التنف الدعم لقوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.
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غيراسيموف: القوات السورية تحاصر القاعدة الأمريكية في التنف

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