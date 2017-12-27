نجحنا في حفر119 بئراً نفطياً وغازياً خلال 9 أشهر من هذا العام

وأضاف ناصر قلي بور اليوم الأربعاء خلال زيارته المعرض الخامس عشر لتصنيع معدات حفر الآبار النفطية المقام في مدينة الأهواز بأنه تمّ حفر أو إكمال 86 حقلاً من بين ال119 حقلاً بواسطة الشركة الوطنية لمناطق الجنوب المدرّة بالنفط و24 حقلاً بواسطة الشركة الهندسية والتنموية للنفط وسبعة آبار علي يد شركة نفط الجرف القاري الإيراني وحقلين آخرين بطلب من إدارة الإكتشاف التابعة للشركة الوطنية للنفط الإيراني فضلاً عن قيام شركة حفر الآبار النفطية الايرانية بمزاولة عشرين نمط من الخدمات الفنية والاختصاصية.

هذا وأحصي ناصر قلي بور معدات حفر الآبار التي تمتلكها الشركة ب71 جهازَ حفر بري و3 أجهزة حفر بحرية مصرحاً بأنّ عمليات إعادة تجهيز وترميم وتحديث أجهزة الحفر والأجهزة ذات الصلة بالنفط والغازباتت تتصدر قائمة جدول الأعمال.

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