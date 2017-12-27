البرلمان يكلف الحكومة بتقديم الدعم الشامل للقدس الشريف؛ العاصمة الأبدية لفلسطين

طهران/27 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- كلف نواب مجلس الشوري الإسلامي، الحكومة أن تدعم القدس الشريف بوصفها عاصمة فلسطين الأبدية.

وصوت نواب مجلس الشوري الإسلامي خلال الجلسة العلنية للبرلمان اليوم الأربعاء علي مشروع إضافة فقرة جديدة الي قرار دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني بـ198 صوتا موافقا بينما عارضه صوت واحد فقط من مجموع 226 نائبا حاضرا في الجلسة.
كما صوت النواب علي تفاصيل الفقرة التي تقرر إضافتها الي هذا القرار بـ207 آراء موافقة من مجموع 226 نائبا حاضرا في الجلسة. ويتم إضافة هذه الفقرة الي قرار دعم الثورة الإسلامية الفلسطينية الصادر عن البرلمان الإيراني بتاريخ 9 أيار/ مايو من العام الجاري ووفق هذه الفقرة، كلفت الحكومة بحماية جميع ربوع القدس الشريف بوصفها العاصمة الأبدية للقدس الشريف.
وكان قد صوت البرلمان الايراني خلال جلسته العلنية ليوم الأحد علي صفة 'عاجل جدا' لمناقشة مشروع اعلان القدس عاصمة أبدية لفلسطين.
ووفق المادة رقم 145 من الدستور الإيراني، ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر ان تحقيق السعادة لكافة أبناء العالم هدفا نبيلا لها وان الإستقلال والحرية وسيادة حكومة الحق والعدل حقا لكافة أبناء العالم وعلي هذا الأساس، فانها في نفس الوقت الذي ترفض وتمتنع تماما عن أي تدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخري، تدعم نضال مستضعفي العالم القائم علي الحق أمام المستكبرين في أي نقطة من أرجاء العالم.
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البرلمان يكلف الحكومة بتقديم الدعم الشامل للقدس الشريف؛ العاصمة الأبدية لفلسطين

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