تصميم وتصنيع ونصب أكبر مخزن كروي في الشرق الأوسط بواسطة شركة «أراك» لصناعة الماكنات

وأضاف جعفر صفري اليوم الأربعاء بأنّ تنفيذ مشروع انتاج هذه المخازن العظمي المستندة إلي الإنتاج المحلي اُحيل في البداية إلي شركة «أراك» لصناعة الماكنات وبفضل نجاحها في تنفيذ المشروع ساعدت البلاد في عدم صرف ملايين الدولارات لصالح الدول الاُخري.

وحدّد جعفر صفري القيمة المالية المستثمرَة لهذا المشروع ب 4 ملايين يورو مشيداً بما قامت به الشركة بإثبات كفاءتها وقدرتها في إنتاج هذا النوع من المخازن بأفضلية مقارنة بباقي الشركات الاجنبية الأمر الذي جعلنا مستغنين عن إستيراد مثل هذه المخازن و توفير فرص عمل.

وقال صفري إنّ هذه المخازن الكروية هي ذات مواصفات الجودة العالمية ومزودة بأجهزة الأمان وبأنظمة إطفاء الحريق يبلغ حجمها 29 متراً قطراً قادرة علي إحتضان 11 الفاً و200 متر مكعب من الهايدروكربون.

إنتهي** ع ج**2344

