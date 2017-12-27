لاریجانی: ایران تحبط قرار ترامب بدعمها للقدس عاصمة لفلسطین

طهران/ 27 كانون الأول/ دیسمبر/ ارنا - قال رئیس مجلس الشوري الاسلامی علی لاریجانی ان ایران ستحبط قرار الرئیس الامریكی بشان القدس بدعمها للمدینة المقدسة عاصمة لفلسطین.

و بعد التصویت فی مجلس الشوري الاسلامی الیوم الاربعاء علي مادة واحدة من مشروع اضافة ملحق بالمادة الاولي لقانون دعم الثورة الاسلامیة الفلسطینیة قال لاریجانی ان قرار نقل السفارة الامریكیة وبعض الدول الي القدس ، یاتی فی اطار تنفیذ مخطط الرئیس الامریكی وعملیة التسویة الهشة وخطوة اخري للمساس بكرامة الفلسطینیین والمسلمین.
واضاف لاریجانی قائلا : انهم وبعد الاحتجاجات الشعبیة فی الدول الاسلامیة وباقی دول العالم علي قرار القدس ، افتعلوا سیناریو جدیدا ومسرحیة مبتذلة فی الأمم المتحدة بعرض قطعة من الحدید زاعمین انها شظایا صاروخ اعطته ایران للیمن ، وذلك بهدف تضلیل الرأی العام عن المشكلة التی صنعوها لانفسهم بشان القدس لكن هذه المحاولات بائت بالفشل الي الحد الذی ان الامم المتحدة استقبحت ماقاموا به.
واعتبر لاریجانی ان تصویت مجلس الشوري الاسلامی علي اضافة ملحق بالمادة الاولي لقانون حمایة الثورة الاسلامیة الفلسطینیة اجراء فی محله معربا عن تقدیره لجمیع النواب وداعیا الحكومة الي دعم هذا القرار لاحباط المؤامرة الامریكیة.
وصوت مجلس الشوري الاسلامی فی جلسته العلنیة الیوم علي الخطوط العریضة لمشروع اضافة ملحق بالمادة الاولي لقانون حمایة ودعم الثورة الاسلامیة الفلسطینیة بموافقة 198 صوتا وامتناع واحد عن التصویت من مجموع 226 نائبا حضر الجلسة.
وبموجب هذا الملحق یتعین علي الحكومة الایرانیة دعم القدس بكاملها عاصمة لفلسطین.
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لاریجانی: ایران تحبط قرار ترامب بدعمها للقدس عاصمة لفلسطین

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