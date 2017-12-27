التقليد البحت في الاقتصاد والبرامج الاقتصادية تجرنا إلي الضبابية

وأضاف بهروز أكرمي عشية يوم الثلاثاء خلال إجتماعه بالشريحة المثقفة والنشطاء الإقتصاديين والإجتماعيين والثقافيين لمدينة «بستك» التابعة لهذه المحافظة : يتوجب علينا قبل بدء أي مشروع التعرف علي كفاءات وقدرات أي منطقة والتأسي بأساليب مبتدعة بدلاً عن التقليد البحت.

وفي إشارة له إلي قضية توفير فرص العمل والإستعدادات المتوفرة في المنطقة إعتبر أصحاب المشاريع الخيرية محوراً يمكن توظيفه في هذا الشأن إذ سيفك لنا الكثير من العقد الاقتصادية.

كما أكّد المساعد السياسي والأمني والإجتماعي لمحافظ هرمزكان علي أن يقوم الناس أنفسهم بطرح مطالبهم كي يحثوا مسؤوليهم علي متابعة شؤونهم ذات الصلة.

إنتهي** ع ج**2344

