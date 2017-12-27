جبران باسيل: الموقف العربي من القدس متخاذل ومتلهي بالانقسامات

طهران/ 27 كانون الاول/ ديسمبر/ ارنا - قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن الموقف العربي من قضية القدس وفلسطين، ان الموقف العربي من القدس متخاذل ومتلهي بالانقسامات علي حساب ضياع الحقوق.

وخلال مقابلة مع برنامج 'حوار الساعة' الذي عرض علي شاشة الميادين مساء امس، اضاف في هذا السياق 'لولا السكوت العربي المعروف والمتفق عليه لما اتخذ ترامب قراره بنقل السفارة من تل أبيب إلي القدس'.
وفي اطار اخر قال إن الشراكة مع رئيس الحكومة سعد الحريري 'أصبحت أقوي بعد أزمته الأخيرة مع السعودية'، وأضاف 'تصرفنا تجاه الحريري في هذه الأزمة طبيعي وجاء من منطلق سيادي'.
و اعتبر باسيل أن الحريري كان في 'وضع ملتبس' عندما تواجد في السعودية، وعندما عاد عن استقالته زال الالتباس، مشيراً إلي أنه اكتشف بعد أزمته الأخيرة مع السعودية 'أن الحاضنة الخارجية لا تؤمّن ديمومة داخلية'؟
وشدد باسيل علي أن اللبنانيين أصدقاء للسعودية ولكل العرب معرباً عن إيمانه بالعلاقات الندية بين الدول، وقال 'العروبة التي لا تؤمن بالتنوع والتسامح والحوار لا تشبهنا'.
وكشف باسيل عن أن زيارته إلي سوريا 'ستأتي في حينها' وأنه لن يقوم بخطوة تؤذي الوحدة الداخلية، مضيفاً إن 'صمود سوريا ولبنان أسقط مشروع التفتيت'.
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جبران باسيل: الموقف العربي من القدس متخاذل ومتلهي بالانقسامات

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