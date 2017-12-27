وفاة شخص واصابة 57 اخرین بسبب زلزال البرز

طهران/ 27 كانون الأول / دیسمبر/ارنا - أعلن مركز الطوارئ فی ایران عن وفاة شخص بازمة قلبیة اثر الهزة الارضیة فی محافظة البرز كما اصیب 57 اخرون بسبب حالات التدافع للخروج من العمارات السكنیة بعد الهزة الارضیة التی وقعت فجر الیوم بقوة 4.2 درجة علی مقیاس ریختر.

و ضربت هزة ارضیة بقوة 4.2 درجة علی مقیاس ریختر محافظتی طهران والبرز فی الساعة الثانیة عشرة و 54 دقیقة و 33 ثانیة بعد منتصف لیل الثلاثاء - الاربعاء بالتوقیت المحلی (التاسعة و 24 دقیقة و 33 ثانیة من مساء الثلاثاء بتوقیت غرینتش).
وكان مركز الهزة الارضیة فی منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الاداریة بین محافظتی طهران والبرز.
ووقعت الهزة الارضیة علی عمق 12 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطی الطول الشرقی 50.93 والعرض الشمالی 35.68 ، علی بعد 4 كم من ملارد و 7 كم من صفا دشت التابعتین لمحافظة طهران و 7 كم من مشكین دشت التابعة لمحافظة البرز.
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وفاة شخص واصابة 57 اخرین بسبب زلزال البرز

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