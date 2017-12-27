مسؤول: لا خسائر جراء الهزة الارضیة فی طهران والبرز

طهران / 27 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
اعلن المتحدث باسم لجنة ادارة الازمة فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بهنام سعیدی بانه لم تصل لغایة الان ای تقاریر بوقوع خسائر جراء الهزة الارضیة التی ضربت محافظتی طهران والبرز فجر الاربعاء.

وقال سعیدی انه علي المواطنین الا یشعروا بالقلق وان یلتزموا شروط السلامة والامان.
من جانبه صرح المدیر العام للجنة ادارة الازمة فی محافظة طهران حسین الماسی ان جمیع الاجهزة الاغاثیة والخدمیة والشرطیة علي اهبة الاستعداد فی الوقت الحاضر.
وقد ضربت هزة ارضیة بقوة 4.2 درجة علی مقیاس ریختر محافظتی طهران والبرز فی الساعة الثانیة عشرة و 54 دقیقة و 33 ثانیة بعد منتصف لیل الثلاثاء - الاربعاء بالتوقیت المحلی (التاسعة و 24 دقیقة و 33 ثانیة من مساء الثلاثاء بتوقیت غرینتش).
وكان مركز الهزة الارضیة فی منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الاداریة بین محافظتی طهران والبرز.
ووقعت الهزة الارضیة علی عمق 12 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطی الطول الشرقی 50.93 والعرض الشمالی 35.68 ، علی بعد 4 كم من ملارد و 7 كم من صفا دشت التابعتین لمحافظة طهران و 7 كم من مشكین دشت التابعة لمحافظة البرز.
وكان مركز الهزة الارضیة علی بعد 17 كم من مدینة كرج مركز محافظة البرز و 42 كم من مركز محافظة طهران.
وكانت هزة ارضیة قد ضربت هذه المنطقة ایضا مساء الاربعاء الماضی بقوة 5.2 درجة علی مقیاس ریختر وادت الی اصابة نحو مائة شخص والحاق بعض الاضرار المادیة فی الوحدات السكنیة.
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مسؤول: لا خسائر جراء الهزة الارضیة فی طهران والبرز

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