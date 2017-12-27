هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

طهران / 27 كانون الاول / دیسمبر /ارنا-
ضربت هزة ارضیة بقوة 4.2 درجة علي مقیاس ریختر محافظتی طهران والبرز فی الساعة الثانیة عشرة و 54 دقیقة و 33 ثانیة بعد منتصف لیل الثلاثاء - الاربعاء بالتوقیت المحلی (التاسعة و 25 دقیقة من مساء الثلاثاء بتوقیت غرینتش).

وكان مركز الهزة الارضیة فی منطقة ملارد الواقعة عند الحدود الاداریة بین محافظتی طهران والبرز.
ووقعت الهزة الارضیة علي عمق 12 كم من سطح الارض وكان مركزها عند التقاء خطی الطول الشرقی 50.93 والعرض الشمالی 35.68 ، علي بعد 4 كم من ملارد و 7 كم من صفا دشت التابعتین لمحافظة طهران و 7 كم من مشكین دشت التابعة لمحافظة البرز.
وكان مركز الهزة الارضیة علي بعد 17 كم من مدینة كرج مركز محافظة البرز و 42 كم من مركز محافظة طهران.
وكانت هزة ارضیة قد ضربت هذه المنطقة ایضا مساء الاربعاء الماضی بقوة 5.2 درجة علي مقیاس ریختر وادت الي اصابة نحو مائة شخص والحاق بعض الاضرار المادیة فی الوحدات السكنیة.
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هزة ارضیة تضرب طهران والبرز بقوة 4.2 ریختر

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