الاوروبيون نادمون علي دعمهم لداعش وقلقون من عودة عناصره اليهم

وقال العميد نوعي اقدم في كلمة له مساء الثلاثاء خلال مراسم تكريم ذكري الشهداء رجال الدين المدافعين عن المراقد المقدسة، والتي اقيمت في مدرسة 'امر اللهي' الدينية بمدينة قم المقدسة جنوب العاصمة طهران، ان جبهة المقاومة امام المستكبرين الغربيين قد حققت الانتصار المقتدر والمفعم بالعزة والكرامة في سوريا والعراق.

واشار الي ان اميركا اليوم قد انبرت للحرب ضد الاسلام الاصيل بتدشينها الاسلام الاميركي والرايات الاسلامية علي الظاهر واضاف، ان اميركا وخلافا لتاسيسها طالبان والقاعدة قد لجات الي فكر جديد في تاسيسها لداعش واستمدت العون في ذلك من جميع الدول الغربية.

ونوه الي ان تنظيم داعش الارهابي عمل في نطاق جغرافي محدد وتلقي الدعم المالي والاستخباري من الكيان الصهيوني والسعودية واضاف، انهم لجاوا في البداية لترغيب شرائح مختلفة من الشعبين في سوريا والعراق ومن ثم استخدموا الضغط من الخارج والتمرد من الداخل وبناء عليه فقد وصلوا الي وراء جدران الشام وبغداد.

واكد قائد مقر 'زينب (س)' في سوريا بان الاستكبار الغربي باثارته نيران الحرب في العراق وسوريا سعي لتحطيم العمود الفقري للثورة الاسلامية بقيلدة ايران الاسلامية.

وصرح باننا وصلنا الي كل ما نريده في الحرب ضد داعش فيما لم يحقق الاميركيون ادني ما كانوا يريدونه في اشعال هذه الفتنة الكبري واضاف، ان اعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم يعترفون بان ايران هي الدولة الاكثر امنا في العالم وهو نتيجة لمقاومة الشعب الايراني الابي.

ولفت الي الهزيمة العسكرية لاميركا في سوريا امام جبهة المقاومة الاسلامية وقال، ان ايران الاسلامية وبقيادة الامام الخامنئي، الحكيمة والشجاعة وثارا لدماء الشهداء قد قصمت ظهر اميركا والصهاينة في الحرب السورية واركعتهم فيها، وفي الوقت الذي بلغت نسبة المساحة التي كانت تحت تصرفهم في سوريا اكثر من 65 بالمائة وفي العراق 45 بالمائة فاليوم لا شيء يذكر تحت تصرفهم.

انتهي ** 2342

