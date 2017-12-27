اخماد حريق استمر شهرين في بئر نفط بجنوب غرب ايران

كجساران / 27 كانون الاول / ديسمبر /ارنا-
اعلن قائممقام كجساران في محافظة كهكيلوية وبوير احمد في جنوب غرب ايران، بانه تم مساء الثلاثاء اخماد الحريق الذي استمر شهرين في برج النفط رقم 95 بمنطقة 'رك سفيد' بالمحافظة.

وقال عبدالرحيم رحيمي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' الثلاثاء ان المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز في كجساران اعلن خلال اتصال هاتفي معه بانه في ظل الجهود التي بذلت علي مدي شهرين تم اخماد الحريق الذي شب في بئر النفط 'رك سفيد' مساء الثلاثاء.
واضاف، ان التفاصيل لم تذكر من قبل خبراء شركة الحفر الوطنية الايرانية لغاية الان.
وكان حريق قد شب في هذه البئر النفطية قبل شهرين ما ادي الي مصرع اثنين من العاملين في شركة النفط والغاز في كجساران.
ويبلغ انتاج النفط من بئر النفط 'رك سفيد' 180 الف برميل يوميا.
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اخماد حريق استمر شهرين في بئر نفط بجنوب غرب ايران

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