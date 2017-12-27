محكمة للاحتلال الصهيوني تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 4 أيام

بيروت/26 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- مددت النيابة العامة في محكمة 'عوفر' العسكرية للاحتلال 'الإسرائيلي' في مدينة رام الله مساء الاثنين، توقيف القاصر عهد التميمي ووالدتها ناريمان وابنة عمها نور، لمدة 4 أيام.

وذكر المحامي أسامة السعدي عضو لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة، أن النيابة العامة طلبت في بداية الجلسة تمديد توقيف عهد التميمي لمدة 10 أيام، بدعوي أنهم سيحققون معها ليس حول صفعها الجندي، وإنما في أحداث سابقة كانت تضرب فيها الحجارة نحو الجنود في عامي 2016 و2017.

وقال السعدي إنه 'تبين خلال الجلسة أن الجنود لم يقدموا شكوي ضد عهد التميمي في نفس اليوم الموافق 15 من الشهر الجاري، وإنما بعد نشر الفيديو يوم 17 الجاري، واعتقلت في يوم 19، يعني بعد أربعة أيام من الحادث'.

وأشار إلي أن الجنود لم يقدموا شكوي ضد عهد التميمي، إلا بعد نشر الفيديو، حينها دعوها للتحقيق وقدموا الشكوي ضدها.

وأوضح السعدي أنه بالرغم من اعتقال عهد منذ 6 أيام، إلا أنه لم يتم التحقيق معها سوي مرة واحدة يوم اعتقالها في 19 من الشهر الجاري، وهي ترفض الإجابة عن الأسئلة، وعندما خرجت من المحكمة اليوم قالت 'ينقلع الاحتلال'.

وأضاف أن عهد ووالدتها وابنة عمها موقوفات في سجن هشارون، ولغاية اليوم لم يتم إدخال الملابس لعهد، سوي الملابس التي كانت ترتديها يوم اعتقالها، وتمنع من الزيارة.
يذكر أن جلسة النظر في اعتقال التميمي ووالدتها وابنة عمها بدأت اليوم في الساعة 11 ونصف ظهرا، وانتهت في الساعة السادسة مساء.

وحضر الجلسة المحامي أسامة السعدي ورئيس لجنة القدس في القائمة العربية المشتركة الدكتور أحمد الطيبي، وباسم التميمي والد عهد، والنائب عايدة توما ومتضامنون أجانب.‎
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محكمة للاحتلال الصهيوني تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 4 أيام

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