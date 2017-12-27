تجمع العلماء: الوحدة الفلسطينية أهم مواجهة لقرار ترامب

بيروت/26 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- هنأ 'تجمع العلماء المسلمين في لبنان' في بيان بعد اجتماع لمجلسه المركزي 'مسيحيي العالم بعيدي الميلاد ورأس السنة، وما ينغص هذه الاحتفالات هو استمرار الاحتلال الصهيوني لكنيستي المهد والقيامة ومنع المصلين من الوصول بحرية'.

ورأي أن 'أهم مواجهة لقرار ترامب الجائر هو الوحدة الفلسطينية والانتفاضة والمقاومة، ونحن نستبشر خيرا بما أعلنه قائد حركة حماس في غزة يحيي السنوار عن الاتصالات التي أجراها قائد لواء القدس الجنرال قاسم سليماني واستعداد إيران لدعم المقاومة بلا حدود ولا شروط وهو ما يبشر خيرا لمستقبل القضية الفلسطينية وقرب زوال دولة الكيان الصهيوني'.
واعتبر أن 'ما أعلنه رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية عن سعي العرب وخصوصا السعودية لفرض القبول بأبوديس بديلا للقدس وما أعلن عن نفس الأمر في الصحف الأميركية يؤكد ما قلناه منذ البداية أن المؤامرة تستهدف إجهاض القضية الفلسطينية بالكامل والحل هو بإنهاء عملية الاستسلام الذليلة والذهاب إلي حرب التحرير الشعبية وإسقاط كل الاتفاقات مع العدو الصهيوني'.
وتوجه بالتهنئة 'للجيش العربي السوري وحلفائه في محور المقاومة علي النصر المؤزر في منطقة بيت جن ومغر المير علي تنظيم النصرة الإرهابي'، داعيا إلي 'استمرار المعارك مع الإرهاب حتي القضاء عليه نهائيا، وان العملية السلمية يجب أن تكون من خلال المفاوضات بين الدولة والمعارضة المدنية التي لم تتلطخ يدها بالدم السوري'.
واستنكر التجمع 'المجازر اليومية التي يرتكبها تحالف العدوان علي اليمن والتي يذهب ضحيتها الأطفال والنساء والشيوخ والتي لا تستهدف سوي المدنيين'، ودعا إلي 'حوار يمني داخلي برعاية أممية محايدة تضع خارطة طريق لبناء يمن سعيد بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مع الحفاظ علي حسن الحوار المتبادل مع الدول المحيطة باليمن'.
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تجمع العلماء: الوحدة الفلسطينية أهم مواجهة لقرار ترامب

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