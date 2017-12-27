القسام للصهاينة: حكومتكم تكذب عليكم

وقال في تصريح وزعته القسام : 'نقول للعدو بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء علي النساء'.

وأضاف ابو عبيدة:'أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة'.

وكان عضو كنيست صهيوني اقتحم حافلة تقل اهالي اسري من غزة وحاول توجيه السباب لهم الا ان امهات الاسري رفضن الاهانة واكدن ان اولادهن ابطال.

انتهي**387** 2342

